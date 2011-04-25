Сьогодні вночі у багатьох містах світу екологічні активісти запалять свічки на спомин про Чорнобильську катастрофу.

У ніч з 25 на 26 квітня, о 01 годині 23 хвилини 47 секунд за київським часом (25 років тому у цей час стався вибух на Чорнобильській АЕС), на Майдані Незалежності в Києві активісти Міжнародної громадської організації "Центр ПРИП’ЯТЬ.ком" і добродійного марафону "Пам'ятай" запалять 25 свічок на спомин про Чорнобильську катастрофу, повідомили УНІАН організатори марафону.

Організатором акції «Чорнобиль-25» є міжнародне екологічне об'єднання «Беллона», основний офіс якої знаходиться в Осло (Норвегія).

До акції вже приєдналися екологічні активісти у 39 російських містах, а також в Норвегії (місто Осло), Китаї (місто Далянь), Великій Британії (Бриджвейт, Сомерсет, Ланкастер), США (Амхерст, Нортхемптон), Фінляндії (Ловіїса, Турку, Хельсінкі).