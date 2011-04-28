Тігіпко: не буде пенсійної реформи - не буде кредиту МВФ

Презентація Пенсійної реформи має відбутись наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО повідомив сьогодні у Львові під час семінару для науковців та профспілкових організацій Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей.

«Альтернативи проведенню Пенсійної реформи в Україні немає. Презентація пенсійної реформи має відбутись наступного тижня. Це рішення, яке стоїть перед країною. Його необхідно прийняти у червні – не пізніше початку липня. У такому випадку наприкінці липня - на початку серпня можна сподіватися на позитивне рішення МВФ про фінансову підтримку. Йдеться про два транші у 1,5 млрд. доларів»,- зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що кошти МВФ підуть до валютного резерву. «Але ми їх не отримаємо, якщо не буде пенсійної реформи», - додав він.

«Відповідно до досліджень науковців, найбільша кількість бідних людей є серед пенсіонерів, особливо це стосується самотніх жінок. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України у 2010 році становив 34 млрд. грн. - це 3,4% ВВП. Цього року ми хочемо вийти на цифру у 17,7 млрд. грн. Для цього зроблено низку кроків: внески до ПФ від шахтарів та всіх підприємців, нехай і з мінімальної зарплати, введення єдиного соціального внеску, який адмініструє ПФ. Також це і Податковий кодекс, у якому прописано, що автоматично відшкодовується ПДВ тим підприємствам, які мають середню зарплату не менше за 2,5 розміри мінімальної зарплати», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що в Україні на сьогодні проживає 13 млн. 700 тис. пенсіонерів та 14 млн. 400 тис. осіб, які працюють. «Коли у тій самій Польщі це співвідношення становить 41%. Щоб змінити ситуацію, ми повинні досягнути економічного зростання, зростання банківського сектору, створити умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Одна з найважливіших задач – виведення зарплати з тіні. 130-145 млрд. грн., 25-30% зарплати в тіні»,– повідомив С.ТІГІПКО.

Він також окреслив основні положення проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

«Ми нічого не змінюємо для тих, хто вже перебуває на пенсії. Зміни вводитимуться поступово. Пенсійний вік збільшуватиметься протягом 10 років по 6 місяців в рік, збільшення пенсійного віку для чоловіків-держслужбовців до 62 років впроваджуватиметься з 2013 року по шість місяців протягом чотирьох років, також протягом 10 років заплановано збільшити вислугу років для військових на п’ять років, починаючи з 2013 року. Заплановано встановлення максимального розміру пенсії, встановлення 12 мінімальних пенсій», – додав віце-прем’єр-міністр.

Відповідно до законопроекту, коефіцієнт заміщення для держслужбовців і військових становитиме не 90%, а 80%, для мінімальної пенсії мінімальний стаж має становити не менше 15 років, а пенсію вираховуватимуть за середнім рівнем зарплати не за останній рік роботи, а за три останніх роки.

С.ТІГІПКО також пояснив, що у разі ухвалення рішення про підвищення пенсійного віку, люди зможуть виходити на пенсію раніше, але з певними фінансовими втратами.