Гриценко вигнав ще трьох офіцерів

Своїми наказами міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО звільнив з військової служби за службовою невідповідністю трьох офіцерів і ще одного позбавив військового звання.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у ході вивчення стану справ у навчальному зенітному ракетному дивізіоні, яким командує майор Ю.МАЗІЙ, було виявлено низку грубих порушень у виконанні службових обов’язків посадовими особами дивізіону. Зокрема, заплановані заходи щодо зміцнення військової дисципліни у дивізіоні проводилися лише “на папері”, підсумки бойової та гуманітарної підготовки, аналізи стану військової дисципліни та служби військ не проводилися.

Крім того, навчальна-матеріальна база дивізіону знаходилася у занедбаному стані, заходи щодо її поліпшення не проводилися. Плани гуманітарного і соціального забезпечення підрозділу однотипні і не містили конкретних попереджувальних заходів.

Профілактична робота щодо недопущення скоєння правопорушень підлеглими військовослужбовцями була на низькому рівні, посадові особи дивізіону не вживали дієвих та ефективних заходів щодо скоєних військовослужбовцями підрозділу грубих порушень військової дисципліни.

Індивідуально-виховна робота командиром дивізіону майором Ю.МАЗІЄМ, командиром 1-ї навчальної зенітної ракетної батареї майором В.ТЯГНИРЯДНОМ, заступником командира 1-ї навчальної зенітної ракетної батареї з гуманітарних питань капітаном О.ЧАБАНОМ проводилася на дуже низькому рівні, моніторинг психологічних процесів, вивчення соціально-психологічного клімату у військовому колективі не проводилися взагалі.

Наслідком цього стало скоєння у поточному році особовим складом цього дивізіону 13 грубих порушень військової дисципліни, 6 з яких – у 1-й навчальній зенітній ракетній батареї.

За грубі порушення вимог Статутів ЗСУ та неналежне виконання своїх службових обов’язків міністр оборони звільнив майора Ю.МАЗІЯ, майора В.ТЯГНИРЯДНА та капітана О.ЧАБАНА з військової служби за службовою невідповідністю.

У ході прокурорської перевірки однієї з військових частин ЗСУ було встановлено, що заступник начальника фінансово-економічної служби старший лейтенант М.ТОДОРАШКО незаконно нарахував на свій власний картковий рахунок 1202 гривні.

За це правопорушення командиром військової частини на старшого лейтенанта М.ТОДОРАШКА було накладено дисциплінарне стягнення.

Ознайомившись з результатами службового розслідування та мірою покарання винного, А.ГРИЦЕНКО визнав накладене на старшого лейтенанта М.ТОДОРАШКА стягнення таким, що не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення.

Своїм наказом міністр оборони скасував раніше накладене на старшого лейтенанта М.ТОДОРАШКА стягнення і наклав на нього більш суворе стягнення – позбавив військового звання.