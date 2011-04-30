Янукович перепризначив керівників науки і інновацій
Ключеве слово "інформатизація"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України.
Відповідний указ № 519/2011 оприлюднений на сайті президента.
Іншими указами були також звільнені: Борис ГРИНЬОВ з посади першого заступника голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформації і Віктор ІВЧЕНКО з посади заступника голови згаданої установи.
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира СЕМИНОЖЕНКА головою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
Відповідний указ № 533/2011 оприлюднений на сайті президента.
Іншими указами Борис ГРИНЬОВ і Віктор ІВЧЕНКО призначені відповідно першим заступником і заступником голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації.