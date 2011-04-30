На "Мельпомену Таврії" приїдуть 22 театри з 8 країн

На театральний фестиваль «Мельпомена Таврії – 12+1» цього року приїдуть 22 театри з 8 країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор фестивалю та Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім.М.Куліша Олександр КНИГА.

«До XІІІ Міжнародного театрального фестивалю «МельпоменаТаврії» залишилось 23 дні. Ми активно готуємося, адже до нас має завітати 22 театри з різних міст України та Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Болгарії, Грузії та Казахстану. Глядача будемо дивувати, окрім вистав, театральними вуличними дійствами – 30 ростових ляльок з Кіровограда на вул.Суворова, вогняне шоу, театралізоване дійство за участю естрадно-циркової студії, театром живої скульптури…» – повідомив О.КНИГА.

За словами А.КНИГИ, загалом херсонські глядачі протягом 8 фестивальних днів, а «Мельпомена Таврії -12+1» пройде з 22 по 29 травня, побачать 26 театральних постановок.

Цьогорічний бюджет фестивалю становитиме приблизно 700 тис. грн.. Зокрема, театр ще чекає кошти з обласного і міського бюджету – по 100 тис. грн.., а також від Міністерства культури 150 тис. грн. і кошти постійних спонсорів фестивалю.