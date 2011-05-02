Новина про смерть бен Ладена викликала зростання на світових ринках

Світові фондові ринки відповіли зростанням на звістку про ліквідацію очільника "Аль-Каїди" Осами бен Ладена, про яку 1 травня оголосив президент США Барак Обама, повідомляє Бі-бі-сі.

Ф`ючерси за індексом S&P 500 зросли на 0,7 відсотка. Індекс MSCI тихоокеанського регіону зріс на 0,3 відсотка. Індекс Nikkei також закрився із зростанням.

Скоротилися ціни на дорогоцінні метали: ціна на золото знизилася майже на 30 доларів до 1546. Срібло подешевшало на 10 відсотків до 42,58 долара.

Ціна на нафту скоротилася більш ніж на 1 відсоток. Барель марки "Брент" подешевшав на 78 центів і зупинився на позначці в 125,11 долара. Щоправда, як зазначає Bloomberg, багато в чому це пов`язано із збільшенням видобутку нафти Саудівською Аравією.

Лента.ру з посиланням на американських експертів пише, що смерть бен Ладена повинна підштовхнути споживання в США і знизити рівень загрози національній безпеці. Утім, довгострокового ефекту на фондові ринки і ціну на нафту це події не матимуть.