МінАП ініціює проведення фестивалю вина в Ялті

Міністерство аграрної політики і продовольства України звернеться до уряду з проханням проводити фестиваль вина в Ялті.

Як повідомляє прес-служба міністерства, про це сказав міністр Микола ПРИСЯЖНЮК наприкінці тижня під час наради «Стан і перспективи розвитку садівництва, виноградарства і виноробства» в Криму.

«Ми звернулися в уряд з проханням ввести в Україні фестиваль вина, який ми плануємо проводити на території Криму, в Ялті», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, в Угорщині близько 35-40% вина продається у погребах, що є одним з чинників у справі заохочення нових туристів. «Коли ми на цьому розвинемо аграрний туризм, паралельно розвиватимуться овочівництво, садівництво та інші сегменти аграрного сектору», - переконаний він.