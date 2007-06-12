Міжнародний суд у Гаазі дав Україні відстрочку
09:57, 12 червня 2007Суспільство
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Прикордонна суперечка
Міжнародний суд у Гаазі встановив Україні новий термін для відповіді в справі про прикордонну суперечку з Румунією
Тепер Київ має подати свою відповідь на аргументи Бухареста судові до 6 липня, передає Радіо Свобода.
Із проханням перенести термін звернулася Україна, повідомив Міжнародний суд у понеділок.
Румунія 2004 року звернулася до Міжнародного суду з проханням встановити, як поділити з Україною права на рибальство й розробку копалин у північній частині Чорного моря безпосередньо поза межами територіальних вод.
Справи про прикордонні суперечки в Міжнародному суді зазвичай тривають роками.
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