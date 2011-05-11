У Харкові крадіжки кабелю підривають енергосистему

У Харкові з розподільчих щитів Комунального підприємства «Міськелектротранс» за останній місяць викрадено кабелю на суму майже 1 мільйон гривень.

Як повідомили кореспондент УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував директор Департаменту транспорту і зв`язку Сергій ДУЛЬФАН, коментуючи сьогоднішні крадіжки електрокабелю, через що на двох проспектах Харкова припинявся рух тролейбусів.

За його словами, після кожної такої крадіжки міліція перевіряє пункти прийому металу, але безрезультатно. Директор Департаменту не виключає, що кабель вивозиться за межі Харківщини.

«Як правило, такі крадіжки відбуваються в нічний час, коли немає свідків. Вже неодноразово «Міськелектротранс» звертався до міліції, і не раз проводилися наради з організаціями, які мають ліцензію на право прийому кольорових металів. Але під час перевірок міліцією наш кабель жодного разу не було виявлено. Не виключаю, що його вивозять за межі Харківської області», - сказав С.ДУЛЬФАН.

За його даними, 10 травня вирізано 24 метри мінусового кабелю. Через це зупинявся рух на кількох тролейбусних маршрутах. За фактом крадіжки в міське управління міліції написано відповідну заяву. Збитки від простою тролейбусів становлять 1,5-2 тис. грн.

Вартість викраденого зараз підраховується, але оскільки вона явно становить значно більше 1,5 тис. грн., то для зловмисників це означає кримінальну відповідальність, зазначив директор Департаменту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Харкові через крадіжки електрокабелю на двох проспектах міста (Героїв Сталінграда та 50-річчя СРСР) припинявся рух тролейбусів. За словами начальника служби руху КП «Міськелектротранс» Олександра УКІСА, вирізування кабелів живлення не лише завдає матеріальних збитків підприємству, а й серйозно руйнує енергосистему міста.