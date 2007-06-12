Завтра у Києві йтиме дощ

13 червня на території України очікується мінлива хмарність. У західних областях та у південній частині переважно без опадів. На решті території пройдуть окремі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, у східних областях та у південній частині місцями до 32°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°. На Закарпатті: переважно без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 25-30° (в горах вночі 6-11°, вдень 11-16°).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14-15 червня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних областях, а 14 червня і на півночі Лівобережжя окремі пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 14 червня вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 26-31°; 15 червня в Україні підвищення температури вночі до 16-21°, вдень до 30-34°, у південних областях місцями до 37°. На Закарпатті: окремі невеликі короткочасні дощі, грози, температура вночі 14-19°, вдень 26-31° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

16-17 червня утримається спекотна погода з температурою вночі 15-21° (16 червня у східних областях та Криму 13-18°); вдень 29-34°, у південній половині місцями 36-38°, лише у західних областях 24-29°. Переважно без опадів, лише у західних, а вдень і в північних областях короткочасні дощі, грози. На Закарпатті: короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, вдень 25-33° (в горах вночі 11-16°, вдень 19-24°).

У м. Києві та області 13 червня буде мінлива хмарність. Окремі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

14-15 червня - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 14 червня вночі 12-17°, вдень 26-31°; 15 червня вночі 16-21°, вдень 30-34°.

16-17 червня вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза (16 червня місцями). Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.