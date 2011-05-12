Бригинець: скандальні забудови в Києві пов'язані з тими ж іменами

Голова Постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням посприяти у проведенні службових розслідувань щодо архітекторів скандально відомих споруд в історичному центрі столиці і в зелених зонах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

В повідомленні наголошується, що на адресу Постійної комісії Київради з питань культури та туризму надходять чисельні скарги від київської громади, вкрай обуреної незаконними, на її думку, будівництвами, які ведуться у центральній частині Києва.

„Безумовно, головну відповідальність за так звані „скандальні забудови” несе влада і забудовники, але не оминуть відповідальності і архітектори. Переважна частина фахівців з самоповаги ніколи не візьметься проектувати в сумнівних місцях і виконувати завдання, що суперечать інтересам громади”, - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, саме тому всі скандальні забудови, як правило, пов’язані з одними і тими ж прізвищами “горе-архітекторів”, які порушують під час проектування, організації і виконання будівельних робіт законні права та інтереси користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянок забудов, руйнують історичне середовище міста і наносять шкоду об’єктам культурної спадщини.

“Враховуючи те, що ліцензії на проведення діяльності архітекторами видаються структурами Кабінету міністрів України, я звернувся до М.АЗАРОВА з проханням висловити своє ставлення до діяльності таких архітекторів”, - пояснив депутат.

О.БРИГИНЕЦЬ нагадав, що занепокоєння з приводу певних забудов звучало і з вуст Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, обурювались й інші високопосадовці.

„Гадаю, саме час перевести розмови в практичну площину. Паралельно з судовими позовами проти самих забудовників, паралельно з покаранням посадовців, які допустили такі забудови, відкликати ліцензії архітекторів, які своєю діяльністю сприяли побудові страхітливих київських монстрів,” - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.