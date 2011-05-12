Табачник заявляє про успішну реалізацію в Україні нового проекту

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє про успішну реалізацію проекту зі створення освітніх округів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК сказав сьогодні у селищі Черняхів Житомирської області під час Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року.

За його словами, «цей проект зробить прорив в українській освіті».

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що проект зі створення освітніх округів був ініційований міністерством влітку минулого року. «В Україні від 27 серпня 2010 року почалася реєстрація освітніх округів. Кожен округ - це унікальний педагогічний і громадський самостійний проект, їх немає двох однакових», - нагадав міністр.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, процес створення освітніх округів є тривалим і безперервним. «Я сподіваюся, що цей процес не закінчиться ніколи, принаймні не існує якихось певних термінів його реалізації», - додав міністр.

"Загалом в Україні вже зареєстровано близько півтори тисячі таких округів", - уточнив Д.ТАБАЧНИК.

У свою чергу голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК зауважив, що освітній округ забезпечує єдиний освітній простір.

«Для вирішення проблеми зменшення кількості учнів та закриття малокомплектних шкіл в Житомирській області щороку відкриваються заклади нового типу. Таким закладом є єдиний в Україні сільський Селянщинський спортивний ліцей - ключовий навчальний заклад Селянщинського освітнього округу, де навчаються 444 учні, є 14 навчальних кабінетів. Перевага його в тому, що діти мають доступ до інтернету, 2 комп’ютерні класи, їдальню на 160 учнів, спортзали, майданчики - волейбол, баскетбол тощо, а 2 автобуси з сусідніх сіл підвозять дітей», - повідомив С.РИЖУК.

С.РИЖУК повідомив, що в області щороку кількість учнів зменшується на 7-8 тисяч. Зараз на Житомирщині діє 42 школи, де навчається менше 10 дітей, 209 - від 10 до 50, у 496-ти школах (60%) навчається менш як 100 дітей. У таких школах існують значні проблеми із забезпеченням якісного навчання і виховання.

С.РИЖУК пояснив, що саме тому для вдосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів в регіоні щороку відкриваються заклади нового типу - наразі їх вже 54, вже створено 73 освіті округи, діє 47 навчально-виховних комплексів, «школи-родини». Найактивніше проект реалізується у Черняхівському районі, де діє 6 освітніх округів.

Довідка УНІАН. Загалом наразі на Житомирщині функціонує 1616 навчальних закладів, у яких здобувають освіту понад 246 тисяч вихованців, учнів і студентів. Зокрема, в області діє 632 дошкільних, 65 позашкільних, 28 професійно-технічних, 38 вищих навчальних закладів. Головною ланкою освіти краю є загальноосвітні навчальні заклади, яких в області нараховується 853. У них навчається близько 136 дітей.