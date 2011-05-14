У Львові відбудеться етнофестиваль козацького формату «Гей, Соколи!»

21-22 травня у Львові відбудеться Міжнародний етнофестиваль козацького формату «Гей, Соколи!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, метою фестивалю, який проходитиме у львівському Музеї народної архітектури та побуту, є відродження і популяризація спадщини шляхетних традицій української родини козацької доби.

«Продовжуючи минулорічну традицію фестивалю «Легенда Львова: У пошуках корони короля Данила», ми пропонуємо львів’янам та гостям міста цікаво та пізнавально провести час з усією родиною, поринувши в атмосферу побуту славетної епохи козацької доби. Під відлуння гарматних пострілів взяти участь у козацьких забавах, посмакувати кулішем, послухати думи кобзарів», - повідомив організатор фестивалю Максим БОНДАРЕНКО.

Для всіх відвідувачів пройде парад історичних учасників, відбудеться масштабне відтворення історичної битви XVII ст. за участю команд з України, Білорусі та Польщі, козацькі забави, виступи музичних колективів, а також буде відтворено життя української родини в козацьку добу.