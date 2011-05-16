Литвин запросив колег на 150-річчя перепоховання Шевченка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН упевнений, що пам’ятні заходи з нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка, які відбудуться на території України та Росії, увійдуть до літопису спільної історії і стануть надбанням сучасності.

Про це В.ЛИТВИН заявив, виступаючи у неділю у Санкт-Петербурзі під час наради голів парламентів Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Як зазначив В.ЛИТВИН, з 16 по 23 травня відбудеться поїздка «Останній шлях Т.Г.Шевченка» за маршрутом Санкт-Петербург - Твер - Москва - Тула - Орел - Севськ - Глухів - Кролевець - Батурин - Ніжин - Бровари - Київ - Канів.

Вчора з Києва, за словами В.ЛИТВИНА, прибув автобус з представниками України в наступному складі: тріо бандуристок «Червона калина» (м. Львів), нащадки Т.Г.Шевченка, учасники першої поїздки «Останній шлях Т.Г.Шевченка» в 1991 році, учені - шевченкознавці, а також народні депутати і представники Верховної Ради України.

«Сьогодні в м. Санкт-Петербурзі відбуваються заходи за участю майстрів мистецтв з України і Росії, учених і громадськості біля пам`ятника Шевченку на площі його імені і в меморіальній майстерні Кобзаря музею Російської академії мистецтв», - повідомив голова ВР.

В.ЛИТВИН запросив керівників та членів делегацій взяти участь у завтрашньому мітингу-реквіємі на Смоленському цвинтарі в Санкт-Петербурзі, а також в панахиді біля Пам’ятного каменя Т.Г.Шевченка, де він був похований, та вечорі його пам’яті в Таврійському палаці.

«17 травня делегація з представниками творчої і наукової інтелігенції Росії, Казахстану, України відвідає місця мешкання Т.Г.Шевченка в Санкт-Петербурзі. З 18 по 21 травня до делегації приєднаються депутати Державної Думи і Федеральних Зборів Російської Федерації, депутати Мажилісу Республіки Казахстан, депутати і співробітники Верховної Ради України, представники Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД, а також представники творчої і наукової інтелігенції, які проїдуть по вказаному маршруту, де зустрінуться з офіційними особами міст, творчою інтелігенцією, громадськістю, і покладуть квіти до пам`ятних місць, де зупинялася траурна процесія з тілом Великого Кобзаря», - зазначається у повідомленні прес-служби ВР.

22 травня в Храмі Різдва Христова в Києві, де відспівували тіло Т.Г.Шевченка в 1861 році, відбудеться поминальна служба, по закінченню служби учасники виїдуть до Канева, де відбудеться мітинг-реквієм на могилі Т.Г.Шевченка на Тарасової горі з покладанням квітів, і відвідають пам`ятні місця і музей Великого Кобзаря, повідомив В.ЛИТВИН.

«23 травня на базі Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка буде проведено наукову конференцію, присвячену його життю і творчості. Її учасники покладуть квіти до пам`ятника Т.Г.Шевченка в парку його імені, після чого обміняються думками про творчу спадщину Великого Кобзаря», - зазначив голова ВР.

Він подякував подякував Раді, Секретаріату МПА СНД, парламентам країн СНД, депутатам Росії, Казахстану, України і інших держав-учасниць СНД, губернаторам, мерам і всім учасникам цієї культурної акції міжнародного значення.

«Упевнений, що це - практична демонстрація нашого розуміння необхідності збереження, примноження і обліку спадщини тих людей, які були подвижниками свого часу, виконували свою роль пробуджувачів народу, і тих людей, які по-новому зберігають пам’ять в такий непростий і неспокійний час», - заявив В.ЛИТВИН.