На Київщині офіцер застрелив свого колегу

Генеральна прокуратура України повідомила про затримання офіцера, який під час виконання службових обов'язків застрелив іншого офіцера.

Як зазначає Відділ зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, 14 травня ц.р. близько першої години ночі офіцер однієї з військових частин Київської області під час виконання службових обов'язків застрелив із пістолета іншого офіцера.

За даним фактом військовою прокуратурою Дарницького гарнізону порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Офіцера затримано.