Євро на міжбанку скотилося ще нижче

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9880/7,9950, на 12:00 ціни піднялися - 7,9940/7,9980. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9850/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2838/0,2842, а на 12:00 звузився спред - 0,2838/0,2841. До закриття торгів ціни впали до 0,2831/0,2835.

У Росії курс долар-рубель зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,1850 (+0,2825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4050/1,4145.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2935/11,3050, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,2930/11,3010. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли поточного мінімуму - 11,2650/11,2810.