У Києві самогубця стрибнув із 14-го поверху

О 8-й годині ранку сьогодні із прохідного балкону висотки по вулиці Вишняківській у Києві викинувся чоловік.

Як повідомляє Газета.ua, чоловік загинув на місці, упавши на бетонний дашок над під`їздом. Дім розташований неподалік станції метро "Харківська", що на столичному лівобережжі.

Консьєржка, яка працює в під`їзді, бачила, як чоловік перелазив через прохідний балкон на 14-му поверсі і стрибав униз.

Каже, робив усе мовчки. Коли летів униз, не кричав. Через побачене жінка пережила стрес.

Сусіди розповідають, загиблий був високого зросту, кремезний, професійно займався спортом. Говорять, що через вагу тіла деформувався дашок, на який він упав. Сліди цієї деформації видно на місці.

Через кілька хвилин після падіння до будинку №7а на вул. Вишняківській, де сталася надзвичайна пригода, приїхали дві машини міліції та "швидка". Оперативники опитували жителів цього дому та сусідніх.

Про покійного відомо, що йому 34 роки, був одружений, звуть Володимиром, жив разом із дружиною на четвертому поверсі.