На Луганщині пройшов з’їзд гуртків плекання української мови

19 травня у Сватівському районі на Луганщині відбувся ІХ обласний з’їзд гуртків плекання української мови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласної державної адміністрації.

Близько 200 учнів та вчителів з усіх міст та районів Луганської області зібралися у Нижньодуванській загальноосвітній школі для того, щоб поділитися набутками у вивченні української мови та культури.

У роботі ІХ обласного з’їзду взяли участь члени кращих гуртків плекання української мови, їх керівники та вчителі української філології навчальних закладів області. Найбільш активних з них управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації урочисто нагородило подяками, грамотами та цінними подарунками.

Учасники з’їзду зазначили, що захід проходить також для вшанування пам’яті Тараса Шевченка напередодні річниці з дня перепоховання Кобзаря, що відзначається в Україні 22 травня. Луганські плекальники української мови відвідали його музей у Нижньодуванській загальноосвітній школі та посадили калину на честь вшанування пам’яті Кобзаря.

Окрім урочистої церемонії, в рамках з’їзду працювали творчі майстерні за різними напрямами учнівської творчості: поетична та літературна творчість, театр, а також писанкарство, вишивка та лозоплетіння.