В Україні скасували акредитацію для закордонних журналістів

Іноземні журналісти можуть вільно працювати в Україні без попередньої акредитації в Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомив Deutsche Welle речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Акредитація скасована, починаючи з 9 травня, коли набув чинності закон про доступ до публічної інформації.

За словами О.ДИКУСАРОВА, обмеження для іноземних журналістів, так само, як і для їхніх українських колег, діятимуть лише в разі відвідування заходів в органах державної влади. Для цього, згідно із новим законом, міністерства та відомства мають право вимагати попередньої акредитації представників ЗМІ, незалежно від їхнього громадянства.

Координатор Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ вважає, що скасування акредитації для іноземних журналістів «є актом доброї волі і має отримати виключно позитивне ставлення». Він сподівається, що це стимулюватиме присутність іноземних ЗМІ в Україні. Експерт не вважає великою проблемою необхідність акредитації на окремі заходи в органах влади. І.КОГУТ сказав, що «для трансформації відносин преси з владою потрібен певний час».

Координатор Лабораторії законодавчих ініціатив закликав з розумінням сприймати неготовність влади забезпечити цілковито відкритий доступ преси до інформаційних ресурсів, але визнав, що «це недемократично».

У свою чергу, лідер Комітету «Рівність можливостей» Олександр ЧЕКМИШЕВ нагадав, що за президентства Віктора ЮЩЕНКА вже був розроблений за європейським зразком рекомендований порядок вільного доступу журналістів на офіційні заходи. Натомість, продовжив експерт, за останній рік і президентська прес-служба, і відповідні структури на місцевому рівні стали використовувати інструмент акредитації для відмови у доступі до офіційних заходів незалежним журналістам та працівникам опозиційних ЗМІ із посиланням на брак місця. На думку О.ЧЕКМИШЕВА, це суперечить заявам високопосадовців про запровадження європейських стандартів і є «пошуком способів з обмеження в доступі до інформації і журналістів, і громадськості».