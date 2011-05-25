Черкащина і Санкт-Петербург уклали угоду

Під час візиту офіційної делегації Черкащини до Росії було підписано угоду між Черкаською областю України та урядом Санкт-Петербурга.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, офіційна делегація Черкащини взяла участь у діловому форумі "Україна-Санкт-Петербург", який проходив у Санкт-Петербурзі. Основною метою форуму стало налагодження нових та активізація існуючих економічних зв`язків між підприємницькими колами регіонів.

У ході візиту було підписано двосторонню угоду про співпрацю уряду Санкт-Петербурга з державною адміністрацією Черкаської області. Такі угоди про співпрацю підписали Черкаська і Луганська області. Загалом, Черкащина стала 17 регіоном, який співпрацюватиме з Петербургом. За словами генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ, ця угода вигідна для обох сторін, адже Черкащина має великий потенціал для нових інвестицій.

Як зазначила губернатор Петербурга Валентина МАТВІЄНКО, ця співпраця є важливою не лише для збільшення обсягів товарообігу, а й для створення спільних підприємств, орієнтованих на випуск високотехнологічної продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку.

За словами заступника голови Черкаської облдержадміністрації Євгена ВЛІЗЛА, підписання двосторонньої угоди для Черкащини та виконання її умов сприятиме розвитку транспортної, соціально-економічної та освітньо-культурної сфер краю.