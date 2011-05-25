Як побороти страх перед виступом

У четвер, 26 травня, в інформаційному агентстві УНІАН у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас тренера і експерта з системного розвитку особи і бізнесу Іцхака ПІНТОСЕВИЧА на тему: «Ораторська майстерність: Харизма і Вплив».

Як розповів І.ПІНТОСЕВИЧ, під час майстер-класу можна буде дізнатися, як керувати сприйняттям людей щодо себе, яка позиція найбільш успішна у переговорах будь-якої складності, як позбутися страху перед виступом тощо.

Кожний учасник одержить у подарунок одразу дві книги - бестселер І.ПІНТОСЕВИЧА "10 Заповідей Успіху" і "Упевненість у собі і ораторська майстерність".

Крім того, кожний учасник пройде тестування свого типу особи і одержить індивідуальні рекомендації.

Час проведення семінару – 26 травня, четвер, 19.00-21.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4. Детальніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: І.ПІНТОСЕВИЧ – професійний спортсмен і спортивний тренер у минулому. Бізнесмен, який у 26 років керував торговим бізнесом з оборотом в мільйони доларів. У 26 років відправився в духовну подорож і після мандрів по всьому світу поселився в Єрусалимі. Понад 10 років вивчає всі існуючі у світі системи прикладної психології.

І.ПІНТОСЕВИЧ – кращий бізнес-тренер України 2007 року за оцінками Української Академії Тренінгу. Його спеціалізація – системний розвиток особи і бізнесу, тренінги, коучинг, консалтинг. Автор книг-бестселерів "10 Заповідей Успіху" і «7 Заповідей Енергії і Здоров`я», які увійшли до ТОП-10 книг, що продаються в Україні (рейтинг мережі книжкових магазинів «Читайгород» і «КС», за 2010 р.), а також нової книги «Упевненість у собі і ораторська майстерність».