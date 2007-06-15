У Києві міліція пов`язала заступника голови правління «Союздруку»

У Києві вчора за підозрою в отриманні 25 тис. доларів хабара було затримано заступника голови правління ВАТ «Агентство Союздрук» Олександра БАБАНСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Водночас, адвокат О.БАБАНСЬКОГО Юрій МАРТИНЕНКО назвав цю інформацію і сам факт затримання спланованою акцією, вказавши, що у службовому кабінеті його підзахисного було знайдено та вилучено 25 тис. грн., що зберігалися в поліетиленовому пакеті і були помічені спеціальною фарбою.

Адвокат повідомив, що 14 червня приблизно о 16.00 до службового кабінету його підзахисного зайшли кілька співробітників міського Управління по боротьбі з організованою злочинністю в місті Києві, заявивши власнику кабінету, що кілька хвилин тому він отримав хабара. При цьому Ю.МАРТИНЕНКО наголосив, що за декілька хвилин до появи правоохоронців, О.БАБАНСЬКИЙ мав розмову з чоловіком, який представився співробітником однієї з комерційних фірм і під час розмови висловив свою зацікавленість у співпраці з «Союздруком», коротко розповівши про можливі спільні проекти.

Як зазначив Ю.МАРТИНЕНКО, О.БАБАНСЬКИЙ не знав, що чоловік, з яким він спілкувався, щось залишив в його кабінеті. «О.БАБАНСЬКИЙ поняття не мав, що цей чоловік щось залишив під столом», - наголосив адвокат.

При цьому, як з’ясувалося потім в присутності співробітників Управління по боротьбі з організованою злочинністю, ані на руках, ані на одязі О.БАБАНСЬКОГО не було слідів спеціальної фарби, якою помічають купюри. Крім того, на оперативному записі також не зафіксовано, що О.БАБАНСЬКИЙ щось вимагав від свого співрозмовника, і взагалі під час їхньої бесіди не йшлося про гроші.

Водночас адвокат зазначив, що після необхідних слідчо-оперативних дій О.БАБАНСЬКОГО відвезли до столичного УБОЗу, де протримали майже до опівночі. При цьому адвокат наголосив, що до 23.00 його не допускали до клієнта і не надавали будь-якої інформації.

За словами Ю.МАРТИНЕНКА, матеріали, зібрані УБОЗ стосовно його підзахисного, передані до столичної прокуратури, однак, наскільки йому відомо, кримінальну справу ще не порушено.

У зв’язку з вищезазначеним адвокат вважає, що О.БАБАНСЬКОМУ підкинули гроші, і цей інцидент є провокацією.