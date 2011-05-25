Ахметов сам качатиме нафту й газ

ДПЕК (м. Донецьк) створила компанію "ДПЕК-Нафтогаз".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО на прес-конференції.

"Ми ухвалили стратегічне рішення, що ми будемо гравцем у нафтогазовому секторі", - сказав він.

За словами директора з розвитку бізнесу ДПЕК Германа АЙНБІНДЕРА, компанія створена у травні 2011 р.

Планується, що "ДПЕК-Нафтогаз" братиме участь у видобуванні вуглеводнів на шельфі Чорного і Азовського морів у рамках раніше створеної компанії Vanco Prykerchenska Ltd (Британські Віргінські острови).

Компанія також здійснюватиме видобування сланцевого газу і газу (метану) на вугільних родовищах.

Довідка УНІАН. ДПЕК управляє енергетичними активами System Capital Management (Донецьк).

Підприємства ДПЕК створюють виробничий ланцюжок з видобування і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

До вугільного сегменту ДПЕК входять ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ТОВ «ДПЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДПЕК Шахта "Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», у якій ДПЕК володіє 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДПЕК належить 24,9% акцій.

ТОВ «Сервіс-інвест», ПАТ «ДПЕК ПЕС-Енерговугілля», асоційована компанія ПАТ «Донецькобленерго», де ДПЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

ДПЕК належить 39,98% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію.

Консолідований дохід ДПЕК у 2010 році становив 3 052 млн. дол., EBITDA — 771 млн. дол., чистий прибуток — 359 млн. дол.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.