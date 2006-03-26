У Дніпропетровстку 1000 чоловік живе по-радянськи

Органи внутрішніх справ Дніпропетровської області готові сьогодні протягом 1 години замінити паспорти зразка 1974 року на паспорти громадян України близько 1 тисячі виборців регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник УМВС області, генерал-майор міліції Олександр БОБИЛЬОВ.

За його словами, саме така кількість жителів Дніпропетровщини має старі паспорти. О.БОБИЛЬОВ підкреслив, що для термінового оформлення та видачі нових паспортів міліція створила мобільні групи, які працюватимуть також безпосередньо на виборчих дільницях.

Начальник УМВС Дніпропетровської області повідомив, що сьогодні на охорону громадського порядку під час проведення виборів залучається понад 5 тис. 200 працівників міліції, близько 4 тис. з яких нестимуть службу поряд з виборчими дільницями.

За його словами, станом на 11.30 порушень громадського порядку на виборчих дільницях не спостерігалося.

О.БОБИЛЬОВ зазначив, що напередодні органи УМВС Дніпропетровщини отримали 10 анонімних звернень про начебто підготовку порушень громадського порядку, пов’язаних з процесом голосування. Однак, за його словами, анонімні звернення в ході перевірки не підтвердилися.

О.БОБИЛЬОВ наголосив, що наразі в Дніпропетровській області працюють всі 1797 виборчих дільниць.

Генерал-майор підкреслив, що правоохоронці залишать виборчі дільниці лише після того як «у скриньку для голосування буде вкинуто останній бюлетень».