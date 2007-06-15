Міліція розкрила вбивство запорізького депутата від Партії регіонів

Міліція розкрила вбивство відомого запорізького бізнесмена - генерального директора компанії "Олександр" і на момент вбивства - депутата Запорізької міської ради від Партії регіонів Володимира Разгуляєва.

Як повідомили УНІАН в керівництві прокуратури Запорізької області, "вчора співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВД України в Запорізькій області на території обласного центру затримали одного і сьогодні ще двох місцевих жителів, безпосередньо причетних до здійснення нападу, що призвів до смерті Разгуляєва".

За неофіційними даними, двоє із затриманих - зловмисники, які безпосередньо брали участь в нападі на В.Разгуляєва, третій - посередник між ними і замовником злочину.

Офіційно, посилаючись на таємницю слідства, в керівництві прокуратури Запорізької області і УМВД в Запорізькій області дану інформацію не коментують.

Чи було вбивство скоєно з політичних мотивів або стало слідством бізнес-конфлікту так само офіційно поки що не повідомляється.

Затримані перебувають під вартою і допитуються співробітниками слідчого відділу Запорізької облпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, напад на Володимира Разгуляєва - гендиректора компанії "Олександр", депутата Запорізької міськради і основного кандидата на посаду першого заступника мера Запоріжжя було здійснено 28 квітня минулого року.

Невідомі напали на В.Разгуляєва в під`їзді будинку, де він проживав, і завдали два ножові поранення. Депутата доставили в міський центр екстремальної медицини, прооперували, але врятувати не змогли - 2 травня В.Разгуляєв помер.