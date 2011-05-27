Ритуальні служби Києва напорушували на 45 мільйонів

Контрольно-ревізійне управління в м. Києві виявило у роботі п’яти столичних підприємств, що надають ритуальні послуги, порушення фінансової дисципліни на суму 45,44 млн. грн., з яких 4,1 млн. грн. – це ті порушення, які призвели до збитків (втрат) фінансових ресурсів.

Про це повідомляє КРУ з посиланням на результати проведеної перевірки підприємств, що входять до сфери управління Головного управління ритуальних послуг КМДА, а саме: Ритуальної служби спеціалізованого підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування», Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій», КП «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737», Державного історико-меморіального Лук`янівського заповідника та Комунального підприємства по переробці нерудних будівельних матеріалів.

Зокрема, столичне КРУ встановило низку фактів, коли підприємства маючи на це законне право могли отримати значні суми доходів, однак через необачність або халатність з боку відповідальних працівників, втратили можливість отримати на свої рахунки додаткові тисячі гривень. Наприклад, Спецкомбінат, уклавши відповідний договір з товариством, не стягнув з нього за зберігання нереалізованих товарів (намогильних плит), чим втратив можливість додатково отримати понад 490 тис. грн. доходів.

Водночас, КП «ККАТП 2737» невірно застосовувало тарифи на транспортні послуги по ритуальному обслуговуванню населення. Як наслідок, підприємство недоотримало понад 166 тис. грн. доходів.

На інших підприємствах зафіксовані випадки зайво отриманих коштів. Зокрема, Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів надавало свої виробничі площі під розміщення стоянок автомобілів, що не передбачено його статутною діяльністю. У результаті отримало прибуток у розмірі майже 40 тис. грн., який тепер підлягає перерахуванню до бюджету. А Київський крематорій, не маючи відповідної ліцензії, у кінці 2010 року здійснював знищення небезпечних відходів, через що отримав майже 10 тис. грн. доходів.

У процесі контрольних заходів ревізори виявили факти, коли підприємства, не маючи на це права, надавали безповоротну фінансову допомогу, чим нанесли собі матеріальної шкоди на значну суму. Наприклад, Спецкомбінат у 2010 р. надав одному будівельному підприємству допомоги, що не передбачена фінансовим планом, на суму 570 тис. грн.

Також під час ревізій встановлено непоодинокі випадки, коли не можна документально підтвердити виконання різного роду робіт, що у свою чергу призвело до втрат та збитків на підприємствах, які надають ритуальні послуги. Так, Спецкомбінат та Крематорій, уклавши договір з однією і тією ж фізичною особою-підприємцем, витратили майже 835 тис. грн. на консультаційні послуги із навчання і розвитку персоналу, підбір персоналу тощо, однак підтверджуючих документів щодо їх отримання ревізорам так і не було надано.

Що стосується зарплати, то за даними КРУ, робітники перевірених підприємств загалом недоотримали 171,4 тис. грн. доходів, у т. ч. працівники КП «ККАТП 2737» – 85,8 тис. грн., Спецкомбінату – майже 70 тис. грн., Історико-меморіального заповідника – 11,3 тис. грн., Комунального підприємства по переробці нерудних будівельних матеріалів – близько 7 тис. гривень. Поряд з цим, недотримання чинного законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати призвело до її незаконної виплати та зайвого перерахування до державних цільових фондів майже 73 тис. грн., з яких: Крематорієм – 36,57 тис. грн., КП «ККАТП 2737» – 33,25 тис. грн., Комунальним підприємством по переробці нерудних будівельних матеріалів – 0,8 тис. гривень.

Ревізорами встановлені також інші порушення, наприклад щодо незаконних виплат за послуги, які перевищували плановані показники фінплану, незаконного списання паливно-мастильних матеріалів, порушення в бухгалтерському обліку тощо.

За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 15 посадових осіб об’єктів контролю. Матеріали ревізій направлені до правоохоронних органів для прийняття відповідних рішень.