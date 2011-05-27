У зв`язку з очікуваним зростанням споживання газу в Європі актуальність модернізації української газотранспортної системи не знижується.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні журналістам, коментуючи на прохання УНІАН заяву голови правління ВАТ “Газпром” Олексія МІЛЛЕРА про можливий перерозподіл частини транзиту газу з українською ГТС на газопровід Nord Stream («Північний потік»).

«Ми вважаємо, що у зв`язку із зростанням потреб Європейського Союзу у газі актуальність у модернізації та експлуатації нашої газотранспортної системи не знижується. І ці два обхідні маршрути (Північний і Південний потоки – УНІАН), безумовно, збільшать незалежність Росії з погляду поставок газу. Однак, водночас, збережуть необхідність використання нашої газотранспортної системи», - сказав М.АЗАРОВ.

«Пан МІЛЛЕР може говорити все, що вважає за потрібне. Ми ж виходимо з того, що та політика будівництва обхідних газопроводів навколо території України була реакцією російського керівництва на політику, яка проводиться попереднім керівництвом України. Це факт, на превеликий жаль», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, раніше глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР повідомив, що з червня поточного року розпочнеться заповнення газом Nord Stream. За його словами, близько 20 мільярдів кубометрів газу, які на даний час поставляються транзитом через Україну у напрямі Чехії і Німеччини, поставлятимуться по новому трубопроводу.

Nord Stream є принципово новим маршрутом для експорту російського газу до Європи. Газопровід протяжністю 1,22 тисячі кілометрів пройде по дну Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). Керуючий директор консорціуму Nord Stream Маттіас Варніг на початку травня заявив, що газопровід зможе покривати лише чверть дефіциту газу в Європі, проте консорціум не планує розширення проекту.

На даний час акціонерами проекту Nord Stream є російський "Газпром", німецькі Wintershall Holding і E.On Ruhrgas, французька GDF Suez і нідерландська Gasunie. Частки акціонерів у компанії - операторі проекту Nord Stream AG розподіляються таким чином: "Газпром" - 51%, Wintershall Holding і E.On Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.