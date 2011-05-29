Командувач ВМС запросив моряків ЧФ на навчання з американцями

Командувач Військово-Морських cил Збройних cил України адмірал Віктор МАКСИМОВ впевнений у подальшому розширенні співпраці українського та російського флотів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це він сказав, підбиваючи підсумки українсько-російського навчання «Фарватер миру-2011», що тривали з 23 травня.

Командувач українських ВМС наголосив на важливості колективної протидії піратству і тероризму. «Серед головних існуючих на сьогодні в світі загроз - піратство і тероризм. Одним із способів боротьби з ними є проведення миротворчих операцій. Подібні дії ми вже відпрацьовували спільно, не лише на цьому навчанні, але й під час активацій Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR», - сказав адмірал В.МАКСИМОВ. Водночас, на думку командувача ВМС України, здійснювати такі операції силами лише двох країн досить важко. «Незабаром на території України ми проводитимемо українсько-американські навчання із запрошенням інших країн «Сі бриз», темою яких також стане проведення миротворчої операції. Мені б хотілося бачити їх учасниками і представників російського Чорноморського флоту», -зазначив адмірал.

У свою чергу командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ зазначив, що завдання навчання «Фарватер миру-2011» були виконані в повному обсязі, навчальні цілі досягнуті. «Дружба і співпраця Чорноморського флоту Росії і Військово-Морських сил України і надалі зміцнюватимуться на благо наших братських народів, в ім`я миру і спокою в Причорноморському регіоні», - сказав В.КОРОЛЬОВ.

У навчаннях «Фарватер миру-2011» взяли участь 9 бойових кораблів, 6 суден і катерів забезпечення, 10 літальних апаратів, 64 одиниці автобронетанкової і спеціальної техніки, близько 1,5 тис. чоловік особового складу.