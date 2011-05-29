Вручено атестати першим випускникам Військово-морського ліцею

Перший випуск ліцеїстів відбувся 28 травня у Військово-морському ліцеї у Севастополі - атестати про закінчення навчального закладу та нагрудні знаки отримали 45 випускників.

Як передає кореспондент УНІАН, ліцеїстів, їх командирів і викладачів привітав командувач Військово-Морських cил Збройних cил України адмірал Віктор МАКСИМОВ. Він подякував командирам і викладачам ліцею, «за те, що виховали майбутніх офіцерів».

Адмірал із задоволенням відзначив, що переважна більшість випускників продовжить навчання саме в Академії ВМС імені Нахімова, а це, за словами В.МАКСИМОВА, «наша гордість і наша честь».

Як повідомив журналістам начальник Військово-морського ліцею капітан 1 рангу Ігор КОЛЕЖНЮК, усі 45 випускників виявили бажання продовжити навчання у вищих військових навчальних закладах ЗСУ. Зокрема, навчатися в Академії ВМС ім. Нахімова мають намір близько 60% ліцеїстів. «Ліцеїсти показали добрі знання під час державного підсумкового атестування за 11-й клас, отримали гідні оцінки», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Військово-морський ліцей було відкрито у Севастополі 1 вересня 2009 року. Він є навчальним закладом для надання повної середньої освіти учням 10-11 класів з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної підготовки.