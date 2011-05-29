Жінка замовила вбивство свого чоловіка

У Житомирі жінка за кілька тисяч доларів замовила вбивство свого чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Житомирській області, біля дверей власного будинку було вбито власника місцевої служби таксі. Вбивця встромив у нього ножа.

Слідство з’ясувало, що замовником вбивства виявилася його 25-річна дружина, мати двох дітей, а організатором – її 46-річний коханець, раніше судимий, виконавцем – 37-річний також раніше судимий його товариш.

На допитах замовниця вбивства зізналася, що відносини в родині були дуже погані і справа йшла до розлучення. Але раптом у неї визріла думка вбити чоловіка, а співробітник служби таксі, з яким вона була у дружніх стосунках і якому скаржилася на «нелюда-чоловіка», запропонував свої послуги в якості організатора. У нього був на приміті і професійний виконавець, з яким він разом «сидів». Той погодився вбити чоловіка всього за кілька тисяч доларів. Організатор убивства повідомив на допитах, що, прибравши чоловіка замовниці вбивства, сам хотів одружитися з нею. Та ж, зі свого боку, стверджує, що планів другого заміжжя не виношувала.

Наразі слідство у цій справі триває. На підставі зібраної доказової бази кримінальну справу перекваліфіковано на ст. 115, ч. 2, підпункти 11, 12, 13 КК України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб, а також Умисне вбивство, вчинене на замовлення особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство). Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років і до довічного ув`язнення.