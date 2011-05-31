Центр Ялти обладнають камерами відеоспостереження

Пушкінський бульвар у центрі Ялти обладнали камерами відеоспостереження. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в курортно-інформаційному центрі АРК.

За словами Ялтинського міського голови Олексія БОЯРЧУКА, приводом для цього стали скарги городян на випадки порушення громадського порядку, що почастішали тут. У зв`язку з цим, за даними прес-служби Ялтинського міськвиконкому, найближчим часом одна камера буде встановлена в районі санаторію «Енергетик», і ще три — на Набережній. Все устаткування виготовлене за «антивандальною» технологією і буде встановлено на чималій висоті.

Мер Ялти також повідомив, що за домовленістю з міліцією під відеоспостереження буде виділено спеціальний сервер. «Правоохоронцям також вигідно встановлювати відеоспостереження для збереження порядку і попередження хуліганських дій», - сказав О.БОЯРЧУК, додавши, що надалі планується розширити систему відеоспостереження.