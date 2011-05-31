Питання учасників акції в Запоріжжі обіцяють залагодити за два тижні

Учасники багатотисячної акції протесту металургів і гірників у Запоріжжі вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Кабінету міністрів реформувати енергоринок і створити державну структуру, відповідальну за підвищення ефективності роботи гірничо-металургійного комплексу, з метою недопущення зупинки підприємств бюджетоформуючої галузі і соціальних вибухів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення вручили представникам місцевої влади – меру Запоріжжя Олександру СІНУ і заступнику голови Запорізької ОДА Олексію ЛИТВИНУ учасники акції протесту, яка відбулася сьогодні, 31 травня, і в якій взяли участь представники найбільших промпідприємств гірничо-металургійного комплексу Запорізького регіону і робітники промпідприємств Дніпропетровської, Донецької та низки інших областей.

У зверненні також висуваються вимоги «забезпечити гідний рівень заробітної плати трудящих металургійних і гірничовидобувних підприємств України» і «зупинити неконтрольоване зростання цін на продукти харчування, тарифів на житлово-комунальні послуги», а також низка вимог, що стосуються конкретних промпідприємств.

Так, зокрема, учасники акції протесту вимагають від глави держави і КМУ «вжити вичерпних заходів із запобігання зупинки частини виробничих потужностей ПАТ «Запорізький завод феросплавів», «припинити спроби «екологічного рейдерства» на металургійні підприємства «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», розробити і реалізувати державну цільову програму з відновлення ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» і вирішити питання щодо землевідведення для продовження виробничої діяльності гірничовидобувної компанії «Мінерал».

Відповідь на дані вимоги учасники мітингу вимагають надати протягом двох тижнів. У разі, якщо відповідь, яка задовольняє трудові колективи металургів і гірників, не буде дана, Запорізький обласний комітет профспілки металургів і гірників України звернеться до Центрального комітету ПМГУ з питання проведення Всеукраїнської акції протесту в місті Києві.

Мер Запоріжжя і заступник голови ОДА, які отримали текст звернення робітників, запевнили мітингувальників, що їх звернення буде передано адресатам і не залишиться показ увагою.

«Всі необхідні документи ми передамо до уряду, а все, що залежить від обласного керівництва, вже вирішується», - заявив заступник губернатора О.ЛИТВИН.

«Уряд у будь-якому разі відреагує. Два тижні - це достатній термін для того, щоб залагодити питання», - сказав О.СІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на центральній площі Запоріжжя – площі Фестивальній перед будівлею Запорізької ОДА – відбулася акція протесту робітників підприємств ГМК Запорізького регіону, в якій взяли участь близько 5 тис. осіб, – працівників Запорізького заводу феросплавів, "Дніпроспецсталі", ЗТМК, Запорізького алюмінієвого комбінату та інших підприємств, а також представники трудових колективів мекомбінатів Дніпропетровської, Донецької, Луганської та низки інших областей

Причиною проведення акції протесту стали масштабні скорочення людей, які на більшості підприємств викликані економічною ситуацією, спровокованою політикою держави щодо найбільших бюджетонаповнювальних підприємств регіону, пояснили у Запорізькому обласному комітеті профспілки металургів і гірників України. Разом з робітниками в акції протесту взяли участь керівники ряду великих промпідприємств. Причиною даної солідарності стала неможливість керівників в ситуації, що сформувалася на сьогодні, - через проведення ринкових реформ без держрегулювання економіки - забезпечувати ефективну роботу очолюваних підприємств.

Так, зокрема, голова правління ПАТ «ЗЗФ» Павло КРАВЧЕНКО, який брав участь в акції протесту, заявив, що через підвищення для заводу тарифів на електроенергію він змушений скорочувати 1900 з 3400 робітників заводу.

«Основна причина ситуації, що склалася, – переведення Запорізького заводу феросплавів з 2011г. з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, що спричинило істотне зростання витрат на електроенергію, частка якої в собівартості продукції досягла 42-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки істотного зниження конкурентоспроможності продукції, що за підсумками роботи за 5 місяців 2011 р. ми змушені закривати цехи», - повідомив П.КРАВЧЕНКО.

За його словами, керівництво підприємства неодноразово зверталося до НКРЕ, НАК ЕКУ, Мінпаливенерго і Кабінету міністрів України з проханням змінити тариф, проте позитивного рішення питання не домоглися.

«У результаті ми вимушені скорочувати виробництво, а держава – втрачати мільйони гривень: через підвищення тарифів ми істотно - більш ніж у 2,5 разу - скоротили споживання електроенергії, у зв`язку з чим за 5 місяців 2011 року держава недоотримала за електроенергію 328 млн. грн.», - констатував П.КРАВЧЕНКО.