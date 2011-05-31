У Маріуполі підтвердили четвертий випадок захворювання на холеру

у госпіталізованого пацієнта - МОЗ

Київ. 31 травня. УНІАН. Сьогодні у Маріуполі підтверджено четвертий випадок захворювання на холеру у госпіталізованого пацієнта. Стан хворого медики оцінюють як середньої важкості, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як йдеться в повідомленні, головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО разом з головним державним санітарним лікарем міста Георгієм ГУСАКОВИМ здійснили обхід інфекційного госпіталю, в якому перебувають хворі на холеру. Пацієнти вчасно і в повному обсязі отримують необхідну медичну допомогу.

Відбулося засідання державної надзвичайної протиепідемічної комісії Донецької ОДА та нарада в міській СЕС Маріуполя. Голова Держсанепідслужби доручив утричі збільшити обсяги лабораторного контролю об’єктів зовнішнього середовища з метою виявлення збудника холери.

До Маріуполя прибули досвідчені спеціалісти із Сімферополя і Миколаєва для надання практичної допомоги.

Члени міської надзвичайної протиепідемічної комісії Маріуполя ретельно перевіряють дотримання всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Сьогодні заплановано засідання Міського штабу з локалізації осередку холери, який проходитиме за участі представників МОЗ, мера міста, керівників служб і відомств, правоохоронних органів, і на якому будуть проаналізовані результати виконаної роботи.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Маріуполі були госпіталізовані 4 особи, з підозрою на холеру. За попередніми даними, джерелом зараження людей стала виловлена місцевими рибаками риба (бички) і морська вода.

Міністр охорони здоров`я О.АНІЩЕНКО, який прибув до Маріуполя 30 травня, запевнив, що ситуація із спалахом холери у місті контрольована.