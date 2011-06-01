Клюєв: п'ять червоних ліній вже зелені майже всі

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє про зняття більшості спірних питань на переговорах з ЄС про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив журналістам по завершенні свого одноденного візиту до столиці Бельгії.

«Ми обговорили буквально всі п`ять «червоних ліній», які у нас мали місце, я думаю, що ці лінії змінили колір, вони вже «зелені» майже всі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що сьогодні вдалося досягти прогресу в переговорах із комісарами ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ і з питань торгівлі Карелом де ГУХТОМ.

«Я думаю, що червневий раунд переговорів буде вирішальним», - додав український віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі на початку 2008 року. ЗВТ має стати складовою нового договору про асоціацію, переговори по якому розпочалися роком раніше - на початку 2007 року.

Сторони сподіваються на завершення переговорів до кінця цього року.