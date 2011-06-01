Іспанія спростовує інформацію про смертельно небезпечні огірки

Мадрид виступив із спростуванням інформації про те, що огірки, які надійшли з Іспанії, стали причиною спалаху смертельно небезпечної кишкової інфекції Е.coli. У результаті в європейських країнах померли 16 осіб, 14 з них - у Німеччині.

Іспанський міністр сільського господарства, передає Бі-бі-сі, закликала Німеччину оприлюднити інформацію, яка примусила місцеву владу заявити про те, що отруйні огірки були з Іспанії.

Експортери фруктів і овочів з Іспанії заявляють, що криза коштує їм приблизно 200 млн. доларів щотижня і вимагають виплати компенсації.

Тим часом Німеччина вперше висловила сумніви в тому, що у спалаху винні саме іспанські огірки, як про це заявлялося раніше, і заявила, що джерело інфекції поки не встановлене.