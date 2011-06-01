На Полтавщині повісилася 8-річна дитина

У селі Онніки Оржицького району Полтавської області повісилася 8-річна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник міліції Полтавської області Олександр РУДЯК.

За його словами, трагедія сталася 31 травня. О 13.00 матір відправила дитину рвати кропиву. «Дитина взяла мішок, шнурок, рукавички... О 19.00 її знайшли в лісосмузі з ознаками суїциду», - сказав О.РУДЯК.

Проводиться слідство. «Наразі немає підстав говорити, що це кримінальна справа, а не суїцид. Розтин показав, що дитина померла від механічної асфіксії шляхом повішення», - додав О.РУДЯК.