Мінфін на аукціоні з розміщення ОВДП не задовольнив жодної заявки

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 31 травня не задовольнило жодної заявки.

Про це йдеться у повідомленні, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

До розміщення пропонувалися папери з погашенням: 30 листопада 2011 року з терміном обігу 182 дні, максимальною дохідністю - 8,95% і мінімальною - 8,95% (обсяг заявок - 50 млн. грн., кількість заявок - 1), 29 лютого 2012 року з терміном обігу 273 дні, максимальною дохідністю - 9,4% і мінімальною - 7,8% (обсяг заявок - 92 млн. грн., кількість заявок - 5) і 22 травня 2013 року з терміном обігу 721 день, максимальною дохідністю - 12% і мінімальною - 9,5% (обсяг заявок - 341,3 млн. грн. кількість заявок - 4).