Причина обшуку на підприємстві, близькому до нардепа Тимошенко - версія СБУ

В СБУ пояснили причину обшуку на херсонському підприємстві «Будмеханізація».

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, директор ЗАТ «Будмеханізація» (Херсон) Володимир ТАРАН підозрюється в порушенні законодавства, яке регламентує порядок будівництва будинків за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. За даними СБУ, він залучив кошти місцевих мешканців для побудови житлового будинку, не маючи на це спеціального дозволу. Слідчі підозрюють, що схема залучення коштів ЗАТ «Будмеханізація» схожа на аналогічні схеми відомої столичної компанії «Еліта-Центр».

Крім того, сказав В.СЛЮСАРЕНКО, встановлено, що керівництво цього акціонерного товариства в податковій звітності занижувало прибутки, що призвело до несплати до державного бюджету коштів на суму більше 3,7 млн. грн.

Слідчими УСБУ в Херсонській області порушено кримінальну справу за ст.ст. 202 ч.2 (порушення порядку зайняття господарською діяльністю) та 212 ч.3. (ухилення від сплати податків) стосовно керівника «Будмеханізації».

Слідство триває, зазначив В.СЛЮСАРЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні слідчі СБУ в супроводі бійців спецпідрозділу «Альфа» провели обшук та вилучення господарських і бухгалтерських документів на ЗАТ «Будмеханізація». Керівництво підприємства і колишній голова правління ЗАТ (до 2006 року) – народний депутат, заступник голови парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Київської і Херсонської парторганізацій ВО «Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО вважають такі дії політично вмотивованими.