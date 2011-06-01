У Сімферополі пройшов град розміром із перепелине яйце
18:59, 01 червня 2011Суспільство
3608 0
Пошкоджені автомобілі
Град розміром із перепелине яйце й злива пройшли сьогодні в Сімферополі в другій половині дня, від "стихії" постраждав центр міста.
Як передає кореспондент УНІАН, град позбивав фарбу з деяких автомобілів, пошкодив пластикові козирки над під`їздами.
Вулицями текли потоки води.
Очевидці повідомили також, що власники машин вкривали свої авто подушками й ковдрами.
Кримське управління МНС оголошувало штормове попередження на перший день літа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter