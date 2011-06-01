Азаров: сезон дитячого відпочинку розпочався організовано
21:47, 01 червня 2011Суспільство
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Прем`єр відвідав школу-інтернат
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що сезон дитячого відпочинку в Україні розпочався організовано і вчасно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідування Трипільської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату (Київська область).
«Відпочинок розпочався організовано, і всі ті пришкільні табори і табори відпочинку почали працювати в строк, нормально і організовано», - підкреслив М.АЗАРОВ.
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