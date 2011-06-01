Громадянин Туреччини збирав дані про українську морську охорону

У Севастополі за хабар військовій службовій особі Державної прикордонної служби України засуджено громадянина Туреччини до позбавлення волі на термін 3 роки 3 місяці.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі військової прокуратури Військово-Морських сил України, у провадженні якої знаходилася відповідна кримінальна справа.

За їх даними, громадянин Туреччини в січні 2010 року звернувся до посадовця Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України з проханням надати за плату інформацію про райони і час виходу кораблів загону на охорону державного кордону та виключної (морської) економічної зони України, а також сприяти незаконному вилову браконьєрами риби калкан.

За надання інформації громадянин Туреччини передав військовій службовій особі майже 56 тис. грн. хабара. Про факт звернення іноземного громадянина військовослужбовець повідомив до Управління військової контррозвідки СБУ в АРК та місті Севастополі.

За інформацією військової прокуратури ВМС України, 31 травня 2011 року рішенням Ленінського районного суду Севастополя вказану особу визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України (давання хабара).