Президент ”Стиролу” заявляє, що вибуху на підприємстві не було

На території ВАТ "Концерн Стирол" ніякого вибуху сьогодні не було. Концерн працює в нормальному режимі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це заявив президент "Стиролу" Валерій ВЕРЬОВКІН.

За його словами, сьогодні на "Стиролі" працювала комісія Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду МНС України, основною метою якої була перевірка дотримання правил техніки безпеки на виробництві. Їх метою стало відпрацювання дій для локалізації ситуації на сховищі рідкого аміаку.

"На концерні пройшли учбово-тренувальні заняття. І на сьогоднішні на підприємстві не було ніяких викидів. Концерн працює в нормальному технологічному режимі", - сказав В.ВЕРЬОВКІН.

За його словами, перевірки потенційно небезпечних для навколишнього середовища підприємств здійснюються згідно із затвердженим графіком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державний департамент промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду МНС України вже спростував чутки про вибух на території концерну "Стирол" у Горлівці. Як повідомили в Донецькому територіальному управлінні Держдепартаменту промбезпеки, чутки про те, що сьогодні в Горлівці нібито стався великий вибух або викид на великому підприємстві міста, не мають під собою жодних підстав. Одночасно там підтвердили, що сьогодні вдень в Горлівці проводилися штатні відомчі навчання.

У теруправлінні МНС припускають, що чутки про вибух з`явилися через те, що хтось невірно зрозумів звернення МНС до громадян по радіо або зміст телефонограм, які в таких випадках завжди доводяться до громадськості і підприємств.