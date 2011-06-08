Звільнився начальник "особливо важливих справ" ГПУ

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА звільнив Олександра КАЛІФІЦЬКОГО за власним бажанням з посади начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Генпрокуратурі, зауваживши, що О.КАЛІФІЦЬКОГО після звільнення було призначено на посаду першого заступника начальника Головного управління з нагляду за діяльністю правоохоронних органів ГПУ.

На посаду начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури призначено Андрія КУРИСЯ, який до цього обіймав посаду заступника начальника цього ж управління.

Водночас, співрозмовник агентства зауважив, що не володіє інформацією, що спонукало А.КАЛІФІЦЬКОГО написати заяву за власним бажанням про звільнення з посади.