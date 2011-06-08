Німеччина погодилася видати екс-чиновника Київради

Федеральним відомством юстиції Федеративної Республіки Німеччина задоволено запит Генеральної прокуратури України про видачу колишнього голови постійної комісії Київради із земельних питань Олексія ЄВЛАХА для притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Кримінальна справа за обвинуваченням О.ЄВЛАХА у вчиненні службової підробки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України), перебуває у провадженні Управління Служби безпеки України у місті Києві.

Генпрокуратурою надані відповідні доручення українським компетентним органам про узгодження з німецькою стороною дати передачі О.ЄВЛАХА в Україну, організацію його отримання та етапування до слідчого ізолятору за місцем розслідування кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, О.ЄВЛАХУ інкримінується внесення до офіційних документів свідомо неправдивих даних і підробка документів. Збитки, завдані місту, становлять 10 млн. грн. За цією статтею йому загрожує до 5 років ув’язнення.