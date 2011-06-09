"Донька" Газпрому хоче прикупити АЗС в Україні

ВАТ "Газпром нефть" розглядає можливість придбання автозаправних станцій в Україні.

Про це повідомив журналістам у четвер керівник цієї російської компанії Олександр ДЮКОВ, передає РІА «Новости».

Стосовно планів компанії в Україні, О.ДЮКОВ сказав: «Ринок доволі цікавий, перспективний, ми розглядаємо можливість».

При цьому, керівник "Газпром нефти" зазначив, що для компанії важливо, щоб актив був якісним.

«Завдання за всяку ціну вийти на український ринок для нас немає», - підкреслив він.

За словами гендиректора, компанія вивчає ряд можливостей.

Він не назвав конкретних активів і можливий розмір мережі АЗС.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром нефть» (раніше – «Сибнефть») є дочерним підприємством «Газпрому», якому належить 95,68% акцій. Компанія займає п`яте місце в Росії за обсягами видобутку нафти. Чистий прибуток компанії по РСБУ в I кварталі поточного року зріс майже в 1,7 разу і становив 23,759 мільярда рублів.

«Газпром нефть» володіє розгалуженою мережею автозаправних станцій, до складу якої входить 1 596 АЗС, розташованих у Росії, країнах СНД і Європі.