До 70-річчя Бабиного Яру капелу "Думка" відправлять в Єрусалим

До 70-х роковин трагедії у Бабиному Яру восени 2011 року на цьому місці буде встановлено пам’ятний знак про спорудження Музею Бабиного Яру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру, яке відбулось сьогодні в Кабінеті міністрів України.

Крім того, планом заходів передбачається вечір-реквієм пам’яті жертв Бабиного Яру в Національній опері України. Також організатори мають намір провести в меморіальному комплексі Яд ва-Шем (Єрусалим) концерт-реквієм до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру за участю капели «Думка» та Національного симфонічного оркестру України.

План передбачає також низку інших заходів.

Як повідомлялося, Офіційним Днем пам`яті жертв Бабиного Яру вважається 29 вересня. У цей день у 1941 році фашисти розстріляли в цьому яру в Києві більш як 30 тис. євреїв.

Масові розстріли у Бабиному Яру проводилися з 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 року. Кількість жертв - представників різних національностей - перевищує 150 тис. людей.