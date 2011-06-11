Роднянський: нова хвиля російського кіно не що інше, як корупція

09:47, 11 червня 2011
Суспільство
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"Режиссер хоче того ж, що звичайний буржуа" 

Президент "Кінотавра" Олександр Роднянський заявив, що сучасне російське кіно загрузло в корупції.

Нова хвиля російського кіно є не що інше, як корупція, заявив Роднянський у п`ятницю на круглому столі "Режисерська зміна - зміна картин миру": "Корупція - це не обов`язково гроші і хабарі, це також торгівля послугами в спробах стати своїм у певних колах".

На думку Роднянського, сучасний російський режисер - це звичайний буржуа, який хоче того ж, що середньостатистичний буржуа, - успіху на фестивалях, гарного життя за вдалих обставин.

"Але для цього треба бути Бекмамбетовим - послідовним і успішним", - пояснив свою точку зору Роднянський.

Закид у бік російських режисерів прозвучав після того, як частина учасників круглого столу висловила претензії до нинішнього фестивалю в частині художнього і професійного рівня представлених фільмів, зазначає Бі-бі-сі.

 

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