Роднянський: нова хвиля російського кіно не що інше, як корупція

Президент "Кінотавра" Олександр Роднянський заявив, що сучасне російське кіно загрузло в корупції.

Нова хвиля російського кіно є не що інше, як корупція, заявив Роднянський у п`ятницю на круглому столі "Режисерська зміна - зміна картин миру": "Корупція - це не обов`язково гроші і хабарі, це також торгівля послугами в спробах стати своїм у певних колах".

На думку Роднянського, сучасний російський режисер - це звичайний буржуа, який хоче того ж, що середньостатистичний буржуа, - успіху на фестивалях, гарного життя за вдалих обставин.

"Але для цього треба бути Бекмамбетовим - послідовним і успішним", - пояснив свою точку зору Роднянський.

Закид у бік російських режисерів прозвучав після того, як частина учасників круглого столу висловила претензії до нинішнього фестивалю в частині художнього і професійного рівня представлених фільмів, зазначає Бі-бі-сі.