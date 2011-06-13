Конкурс «Міс Донбас Open 2011» виграла студентка з Одеси (фото)

Переможницею конкурсу «Міс Донбас Open 2011» стала 19-річна студентка Тетяна ГРАБОВИЧ з Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні пізно увечері в Донецьку в парковій зоні стадіону «Донбас Арена» завершився конкурс краси «Міс Донбас Open 2011», і журі оголосило переможницю серед 24 дівчат, які приїхали з різних регіонів України для участі в боротьбі за корону першої красуні.

Переможниця Т.ГРАБОВИЧ одержала перехідну золоту діадему, прикрашену діамантами, смарагдами, сапфірами і александритами, а також головний приз конкурсу - ключі від автомобіля «Hyundai I20», прикрашеного ексклюзивною аерографією.

Титул віце-міс здобули четверо дівчат: Анастасія БОЖКОВА - представниця Криму, Наталя КОЛЕСНИКОВА з Харкова, Ольга ПОЗИГУН з Дніпропетровська і Тетяна ПРОКОПЧУК з Києва.

Спеціально для конкурсу в парковій зоні стадіону «Донбас Арена» було зведено оригінальний комплекс з двох витончених білих тентів з партерами для гостей, комфортними диванами для журі і дворівнева сцена.

Цього року конкурс краси в Донецьку відбувся під девізом «Краса завжди в моді».

Фото з сайту Новости Харькова