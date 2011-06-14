Акціонери перейменували Укртелеком і продають мобільний зв'язок

Акціонери ВАТ «Укртелеком» прийняли рішення перейменувати його в публічне акціонерне товариство.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів «Укртелекому», яке відбулося сьогодні, 14 червня, в Києві.

Акціонери також ухвалили рішення внести відповідну зміну до статуту товариства з метою приведення його у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери «Укртелекому» також припинили повноваження голови правління компанії та членів ревізійної комісії.

Акціонери також делегували повноваження з виборів голови і членів правління наглядової ради. При цьому функції нового складу ревізійної комісії відповідно до рішення акціонерів виконуватиме юридична особа – ТОВ «ЕСУ».

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На зборах акціонерів «Укртелекому» також ухвалено рішення про продаж активів компанії з надання послуг мобільного зв`язку, передає кореспондент УНІАН.

Акціонери «Укртелекому» також уповноважили членів наглядової ради зробити всі необхідні дії щодо здійснення цієї операції.

При цьому акціонери «Укртелекому» відмовилися підтримати питання про створення і виведення зі складу ПАТ «Укртелеком» акціонерного товариства, що входять до порядку денного зборів.

За словами начальника юридичного департаменту «Укртелекому» Юрія КОТЛЯРОВА, рішення про створення нової компанії мобільного зв`язку, затвердження її статуту, а також вартість її активів для подальшого продажу прийматиметься наглядовою радою «Укртелекому».

За його оцінкою, вартість активів, що реалізуються, нової юридичної особи, швидше за все, перевищить вартість 25% самого «Укртелекому».

Начальник юридичного департаменту також відзначив, що кошти, одержані від реалізації активів, що надають послуги мобільного зв`язку, буде спрямовано на розвиток послуг «Укртелекому» щодо широкосмугового доступу до Інтернету тощо.