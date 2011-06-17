Укрзалізниця почала трансляцію своїх відеороликів на YouTube

Укрзалізниця відкрила свій канал на відеохостингу YouTube. Про це повідомляє прес-центр УЗ.

Як зазначається у повідомленні, підприємство відтепер буде регулярно публікувати на каналі репортажі про свої новини, висвітлювати зміни у роботі залізничного сполучення, і спілкуватися зі своїми пасажирами та клієнтами, відповідаючи на їхні запитання.

Відеоролики, що розміщуються, створені прес-центром Укрзалізниці. У них беруть участь співробітники і керівники підприємства, які безпосередньо відповідають за ті ділянки роботи підприємства, що висвітлюються в роликах.

«Відкриття відеоканалу на YouTube – важливий і цікавий крок для нас. Зараз Укрзалізниця вступає у період реформування підприємства, і ми сподіваємося, що освоєні нами нові технології дозволять налагодити контакт із широкою аудиторією, яка користується сучасними способами комунікації, і інформувати її про етапи поліпшення якості послуг Укрзалізниці», - прокоментував генеральний директор підприємства Володимир Козак.

Перший ролик, що з’явився на YouTube, присвячений введенню Укрзалізницею електронного документообігу для перевезень вантажів територією України. Наступний ролик буде присвячений інструкції з використання цієї системи для клієнтів Укрзалізниці.

Надалі підприємство планує висвітлювати інші нові послуги, зміни в обслуговуванні пасажирів, а також підготовку українських залізниць до проведення Євро-2012. Передбачається, що ролики на каналі будуть призначені не тільки для українських, але й іноземних пасажирів, які користуються, чи мають намір користуватися послугами Укрзалізниці.